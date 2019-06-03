Эксперт объяснил совещание силовиков на Украине из-за ролика на YouTube

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Анастасия Румянцева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о созыве совещания с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Эксперт объяснил совещание силовиков на Украине из-за ролика на YouTube
  • ©matios.info

Автор ролика предсказал, что в 2022 году этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей и начать операцию по захвату этих земель. По его словам, видео является прологом к его электронной книге.

«Всё это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки (украинского руководства. — RT) отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции. Одни прорекламировали свою книгу, а другие отчитались о том, что они внимательно следят за событиями, за «угрозой» сепаратизма», — отметил Безпалько.

Ранее стало известно, что украинские силовики проведут совещание из-за ролика на YouTube.

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