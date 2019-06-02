Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
- Reuters
По его словам, у них с Порошенко были личные отношения и бывший украинский лидер не выполнил данные обещания о реформах в стране.
«Порошенко мне много чего обещал: полномочия, финансирование, дорогу Одесса — Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал», — заявил Саакашвили в интервью сайту ТСН.
Политик также охарактеризовал Порошенко как закомплексованного человека без чувства юмора.
«Он настаивал, чтобы я был с ним на «вы», ибо он президент... Очень закомплексованный человек... Я, кстати, очень плохо и осторожно отношусь к людям, у которых нет чувства юмора», — подчеркнул бывший губернатор Одесской области.
Ранее Саакашвили назвал лишение его украинского гражданства «трусливым шагом недостойного президента».