Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обижен на экс-президента Украины Петра Порошенко, который не выполнил свои обещания.
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
  • Reuters

По его словам, у них с Порошенко были личные отношения и бывший украинский лидер не выполнил данные обещания о реформах в стране.

«Порошенко мне много чего обещал: полномочия, финансирование, дорогу Одесса — Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал», — заявил Саакашвили в интервью сайту ТСН.

Политик также охарактеризовал Порошенко как закомплексованного человека без чувства юмора.

«Он настаивал, чтобы я был с ним на «вы», ибо он президент... Очень закомплексованный человек... Я, кстати, очень плохо и осторожно отношусь к людям, у которых нет чувства юмора», — подчеркнул бывший губернатор Одесской области.

Ранее Саакашвили назвал лишение его украинского гражданства «трусливым шагом недостойного президента».

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