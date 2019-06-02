Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.
Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины
  • © SERGEI SUPINSKY
  • AFP

«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда... Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не страна, как Украина, аграрная страна — Голландия», — сказал он в эфире NewsOne.

Саакашвили отметил, что страна «отстаёт от технологического промышленного цикла и отстанет от аграрного».

Ранее агентство США по международному развитию опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.

Как отметили в агентстве, чтобы быть успешными на новых рынках, украинские производители должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить