В Госдуме оценили слова Саакашвили об угрозе для аграрного сектора Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили о том, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.

По мнению депутата, у президента Украины Владимира Зеленского нет команды и специалистов для улучшения ситуации в аграрном секторе страны.

«На данный момент одна из главных его задач — не только уборка урожая, но и подготовка страны к осенне-зимнему периоду», — считает он.

Водолацкий также отметил долговые обязательства Киева.

«Любая страна на сегодняшний день имеет намного больше потенциала, несмотря на то что именно на Украине тысячи гектаров чернозёма», — заключил депутат.

Ранее Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится под угрозой.

По его мнению, страна «отстаёт от технологического промышленного цикла», а в будущем может «отстать и от аграрного».