В Госдуме оценили слова Саакашвили об угрозе для аграрного сектора Украины
- Reuters
По мнению депутата, у президента Украины Владимира Зеленского нет команды и специалистов для улучшения ситуации в аграрном секторе страны.
«На данный момент одна из главных его задач — не только уборка урожая, но и подготовка страны к осенне-зимнему периоду», — считает он.
Водолацкий также отметил долговые обязательства Киева.
«Любая страна на сегодняшний день имеет намного больше потенциала, несмотря на то что именно на Украине тысячи гектаров чернозёма», — заключил депутат.
Ранее Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится под угрозой.
По его мнению, страна «отстаёт от технологического промышленного цикла», а в будущем может «отстать и от аграрного».