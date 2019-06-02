В Госдуме оценили слова Саакашвили об угрозе для аграрного сектора Украины

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили о том, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.
В Госдуме оценили слова Саакашвили об угрозе для аграрного сектора Украины
  • Reuters

По мнению депутата, у президента Украины Владимира Зеленского нет команды и специалистов для улучшения ситуации в аграрном секторе страны.

«На данный момент одна из главных его задач — не только уборка урожая, но и подготовка страны к осенне-зимнему периоду», — считает он.

Водолацкий также отметил долговые обязательства Киева.

«Любая страна на сегодняшний день имеет намного больше потенциала, несмотря на то что именно на Украине тысячи гектаров чернозёма», — заключил депутат.

Ранее Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится под угрозой.

По его мнению, страна «отстаёт от технологического промышленного цикла», а в будущем может «отстать и от аграрного».

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