Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Россией

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские власти при желании могут реанимировать отношения с Москвой.
Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Россией
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Ещё раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это всё сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — приводит РИА Новости слова Медведева.

По его словам, заявления, которые исходят из Киева, «звучат очень противоречиво».

Также Медведев отметил, что Киев может использовать любые каналы общения с Москвой, но отрезать ранее существующие было бы недальновидно.

Медведев, ранее комментируя выборы на Украине, заявлял о шансах на улучшение двусторонних отношений. 

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