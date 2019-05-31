В одном из вузов Киева считают невозможным преподавание лишь на украинском
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По его словам, в образовательном учреждении преподают на английском, так как вуз существует на деньги благотворителей.
«Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире», — написал он.
КШЭ была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC).
Закон о государственном языке, принятый Верховной радой в апреле, вступит в силу в июле.
Документ предусматривает исключительное использование украинского языка в целом ряде сфер деятельности, в частности, в органах государственной власти, учебных заведениях, больницах.