В одном из вузов Киева считают невозможным преподавание лишь на украинском

Почётный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что вузу не подходит вариант преподавания исключительно на украинском языке, как того требует принятый ранее закон.

По его словам, в образовательном учреждении преподают на английском, так как вуз существует на деньги благотворителей.

«Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире», — написал он.

КШЭ была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC).

Закон о государственном языке, принятый Верховной радой в апреле, вступит в силу в июле.

Документ предусматривает исключительное использование украинского языка в целом ряде сфер деятельности, в частности, в органах государственной власти, учебных заведениях, больницах.