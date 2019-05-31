В правительстве России не исключили выход Украины ещё из трёх соглашений СНГ

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Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Украина может выйти из трёх соглашений СНГ в сфере налогообложения.

«По имеющейся информации, украинское правительство намерено выйти ещё из трёх соглашений СНГ», — цитирует РИА Новости Приходько.

Он сообщил, что речь идёт о протоколе об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года, соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года и соглашении о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года.

При этом Приходько отметил, что выход Киева из этих соглашений «не оказывает влияния на их реализацию и на взаимодействие в формате Содружества в целом», но «в результате объективно сужаются возможности для Украины участвовать в многостороннем взаимодействии по целому ряду важных направлений в экономической сфере».

В апреле правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

В феврале Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

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