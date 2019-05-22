Украина вышла ещё из нескольких соглашений СНГ

Правительство Украины 22 мая проголосовало за выход страны ещё из ряда соглашений в рамках СНГ.

Об этом сообщает «Корреспондент».

«Утверждено постановление «О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Издание не уточняет, о каких именно соглашениях идёт речь.

В апреле правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

В феврале Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.