Украина вышла ещё из нескольких соглашений СНГ
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Об этом сообщает «Корреспондент».
«Утверждено постановление «О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Издание не уточняет, о каких именно соглашениях идёт речь.
В апреле правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.
В феврале Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.