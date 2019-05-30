В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ

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Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ребёнок и мужчина получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ
  • AFP

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 20:00 вооружёнными формированиями Украины совершён обстрел со стороны населённого пункта Пески по направлению села Весёлое... 49 осколочных ранений спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения. Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по переулку Вольный, 47», — сказал он.

Уточняется, что обстрел вёлся с применением противотанковых управляемых ракет.

Ранее в ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела беспилотника ВСУ.

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