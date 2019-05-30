В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ
- AFP
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 20:00 вооружёнными формированиями Украины совершён обстрел со стороны населённого пункта Пески по направлению села Весёлое... 49 осколочных ранений спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения. Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по переулку Вольный, 47», — сказал он.
Уточняется, что обстрел вёлся с применением противотанковых управляемых ракет.
Ранее в ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела беспилотника ВСУ.