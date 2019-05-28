В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела беспилотника ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что мирная жительница Горловки получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на слова главы администрации города Ивана Приходько.

«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — указал он.

Уточняется, что оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

Ранее в ДНР сообщили о ликвидации двух украинских беспилотников.

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