В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела беспилотника ВСУ
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на слова главы администрации города Ивана Приходько.
«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — указал он.
Уточняется, что оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.
Ранее в ДНР сообщили о ликвидации двух украинских беспилотников.