В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».

В своей колонке в издании «Европейская правда» Кислица пишет, что англоязычный термин UN peacekeepers означает не «сотворение», а «поддержание» мира.

«По-английски речь идёт не о том, чтобы «творить», а о том, чтобы «сохранять» или «поддерживать» мир», — отмечает Кислица.

По его словам, такое же значение используется в других языках ООН — французском, испанском, китайском и арабском.

«И один-единственный из официальных языков ООН — русский — называет этот вид деятельности «миротворческими операциями». Почувствовали разницу? Не поддерживать, а «создавать» мир, устанавливать его. А может, насаждать?» — задаётся вопросом замглавы МИД Украины.

По его словам, «актуальная цель Кремля — ​​провести ещё одну операцию по «насаждению мира» — на территории Украины».

«Украина, которая стремится задействовать в Донбассе «голубые каски» ООН, должна отказаться от ложного термина, искажающего суть миссии, которую мы к себе зовём», — отметил Кислица.

Ранее Пётр Порошенко в бытность президентом Украины заявил, что рассчитывает на согласование ввода миротворцев в Донбасс в начале июня.