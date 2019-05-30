В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
- РИА Новости
«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что предыдущий глава государства Пётр Порошенко говорил с Путиным.
Ранее сообщалось, что Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Москвой.
Позднее он заявил, что освобождение украинских моряков может стать шагом к переговорам.