В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

Короткая ссылка
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогам встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
  • РИА Новости

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что предыдущий глава государства Пётр Порошенко говорил с Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Москвой.

Позднее он заявил, что освобождение украинских моряков может стать шагом к переговорам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить