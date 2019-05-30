Пушков прокомментировал призыв Зеленского есть шаурму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал рекомендацию украинского лидера Владимира Зеленского к политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к людям.

По словам Пушкова, совет Зеленского политикам есть шаурму «звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину».

«Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом», — заявил Пушков.

Он добавил, что «на этом президентство не выстроить».

Ранее Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к людям.

По мнению президента Украины, это помогает не «забронзоветь», не отрываться от народа.