Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к людям.

«Когда у тебя напряжённый график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного», — написал он в Twitter, прикрепив к посту фото с шаурмой.

Зеленский отметил, что это помогает не «забронзоветь», не отрываться от народа.

«Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — добавил глава государства.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурмаpic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 мая 2019 г.

Ранее Зеленский, поздравляя киевлян с днём города, отметил, что Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро.



