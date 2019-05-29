Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

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Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к людям.
Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»
  • © Celestino Arce/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Когда у тебя напряжённый график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного», — написал он в Twitter, прикрепив к посту фото с шаурмой.

Зеленский отметил, что это помогает не «забронзоветь», не отрываться от народа.

«Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — добавил глава государства.

Ранее Зеленский, поздравляя киевлян с днём города, отметил, что Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро. 

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