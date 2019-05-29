Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана

Верховный суд Украины отклонил иск о признании незаконным указа украинского лидера Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации президента.

«Судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства», — говорится в решении суда.

Уточняется, что по Конституции граждане Украины имеют право обращаться в суд в случае обоснованного и «индивидуально выраженного» нарушения их прав и интересов.

По данному делу суд не выявил у истца права на обращение с жалобой, так как он не является «участником правоотношений» по назначению Богдана.

21 мая организация «Общественный люстрационный комитет» подала в Кассационный административный суд два заявления о признании противоправным и об отмене указа Зеленского о назначении Богдана.