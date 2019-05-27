Верховный суд Украины зарегистрировал иск против назначения Богдана

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Верховный суд Украины зарегистрировал два иска об отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой его администрации.
Верховный суд Украины зарегистрировал иск против назначения Богдана
  • РИА Новости

«В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 «О назначении А. Богдана Главой Администрации Президента Украины», — говорится в сообщении суда в Facebook.

Заявление подала общественная организация «Общественный люстрационный комитет».

21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

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