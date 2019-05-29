В Раде заявили, что в 2019 году выплаты по госдолгу составят почти 40% бюджета

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Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят почти 40% бюджета страны. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин.
В Раде заявили, что в 2019 году выплаты по госдолгу составят почти 40% бюджета
  • Reuters

«В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдёт каждая восьмая гривна бюджетных расходов», — приводит слова политика пресс-служба партии.

Лёвочкин добавил, что выплаты по валютному госдолгу в 2019—2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка. 

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Депутат Рады Вадим Рабинович, в свою очередь, отметил, что Киеву следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН выразил мнение, что ситуация на Украине действительно практически безвыходная. По мнению эксперта, единственный выход — восстановить экономические связи с Россией, но на это Киев не хочет идти по политическим причинам.

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