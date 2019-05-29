В Раде заявили, что в 2019 году выплаты по госдолгу составят почти 40% бюджета
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«В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдёт каждая восьмая гривна бюджетных расходов», — приводит слова политика пресс-служба партии.
Лёвочкин добавил, что выплаты по валютному госдолгу в 2019—2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка.
Ранее бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Депутат Рады Вадим Рабинович, в свою очередь, отметил, что Киеву следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН выразил мнение, что ситуация на Украине действительно практически безвыходная. По мнению эксперта, единственный выход — восстановить экономические связи с Россией, но на это Киев не хочет идти по политическим причинам.