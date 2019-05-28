В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
- РИА Новости
«С самого начала, когда Зеленский пришёл на пост президента, он отменил ряд кадровых указов Порошенко. Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться», — считает депутат.
По его словам, бывший губернатор Одесской области — достаточно сложный человек и переговорщик.
«Он очень эмоционален, довольно яркий и неформальный человек. Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский», — заключил Катенев.
Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.