В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
В Госдуме оценили решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
  • РИА Новости

«С самого начала, когда Зеленский пришёл на пост президента, он отменил ряд кадровых указов Порошенко. Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться», — считает депутат.

По его словам, бывший губернатор Одесской области — достаточно сложный человек и переговорщик.

«Он очень эмоционален, довольно яркий и неформальный человек. Но зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский», — заключил Катенев.

Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

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