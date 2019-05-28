В Совфеде оценили слова избранного президента Литвы об отношениях с Россией

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются.
В Совфеде оценили слова избранного президента Литвы об отношениях с Россией
  • © РИА Новости

«Буквально два дня назад президент говорил, что отношения надо пересматривать и улучшать. Но, видимо, старшие товарищи из Евросоюза подсказали ему, что резко что-то менять не надо. Однако я не думаю, что Россия сильно пострадает от такой политики Литвы, мы не обращаем внимания на такие резкие выпады», — заявил он.

Сенатор также напомнил, что Россия — один из важнейших торговых партнёров для Литвы.

«Ухудшение отношений совсем не выгодно литовскому народу, который хорошо относится к россиянам», — сказал Джабаров.

Ранее Науседа заявил, что отношения между Литвой и Россией вряд ли поменяются, иначе это будет «предательством» украинских партнёров.

При этом глава государства и экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, выйдя во второй тур выборов, выступали против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить