Кандидаты в лидеры Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией
«Слишком жёсткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — приводит Associated Press заявление Науседы.
В то же время Шимоните, второй кандидат в президенты Литвы, также заявила об отсутствии в настоящее время оснований для изменения курса в отношении Москвы.
«Но я считаю, что в более широком плане нам придётся готовиться к переговорам с Россией в будущем», — добавила она.
При этом оба кандидата выступили за «прагматичный подход» в отношениях с Москвой.
Ранее в литовском МИД призвали Евросоюз ввести новые санкции против России за предоставление жителям Донбасса упрощённого порядка получения российского гражданства.