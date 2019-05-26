Кандидаты в лидеры Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией

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Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните и экономист Гитинас Науседа, вышедшие во второй тур президентских выборов в стране, выступили против полемики и «жёсткого» курса в отношениях с Россией.

«Слишком жёсткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — приводит Associated Press заявление Науседы.

В то же время Шимоните, второй кандидат в президенты Литвы, также заявила об отсутствии в настоящее время оснований для изменения курса в отношении Москвы.

«Но я считаю, что в более широком плане нам придётся готовиться к переговорам с Россией в будущем», — добавила она.

При этом оба кандидата выступили за «прагматичный подход» в отношениях с Москвой.

Ранее в литовском МИД призвали Евросоюз ввести новые санкции против России за предоставление жителям Донбасса упрощённого порядка получения российского гражданства.

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