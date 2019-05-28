Кличко заявил о восстановлении повреждённых элементов стеклянного моста

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что специалисты починили повреждённые элементы защитного стекла нового пешеходного моста.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации. 

«Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов», — указал глава Киева.

Градоначальник также выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов найдут вандалов, которые нанесли ущерб туристическому объекту. 

Ранее Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в Киеве 25 мая. Позднее он рассказал подробности инцидента.

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