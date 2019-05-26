В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.

Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма», — написал он.

По его словам, повреждение «могло произойти снизу стекла» в результате стрельбы из-под моста.

Кличко отметил, что уже поручил правоохранительным органам выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также дать правовую оценку инциденту.

В марте вандалы в украинском городе Луцк осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.