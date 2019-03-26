На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Волынской области.
«В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко», — сказал собеседник.
Отмечается, что на памятнике написали жёлтой краской «Луцк мертв».
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.
Ранее в Запорожской области Украины неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь».