На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

В украинском городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

«В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко», — сказал собеседник.

Отмечается, что на памятнике написали жёлтой краской «Луцк мертв».

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Ранее в Запорожской области Украины неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь».