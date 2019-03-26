На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

Короткая ссылка
В украинском городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

«В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко», — сказал собеседник.

Отмечается, что на памятнике написали жёлтой краской «Луцк мертв».

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Ранее в Запорожской области Украины неизвестные осквернили мемориал «Вечный огонь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить