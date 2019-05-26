Кличко рассказал подробности об инциденте со стеклянным мостом
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на канал Кличко в Telegram, в котором градоначальник опубликовал видео с заявлением директора компании — поставщика стекла Александра Козленко.
Отмечается, что повреждён был только верхний защитный слой стеклянных панелей.
«Вандалы повредили защитное стекло-плёнку на двух фрагментах стеклянного пола нового пешеходного моста. Основное закалённое стекло не пострадало», — указал мэр.
Уточняется, что повреждённые части будут заменены в ближайшее время.
Ранее Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в Киеве 25 мая.