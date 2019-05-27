В посольстве США предупредили о росте преступности на Украине

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Александра Самсоненко
В посольстве США в Киеве заявили о росте преступности на Украине и дали американцам рекомендации по поводу того, как вести себя в этой стране. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой американской дипломатической миссии.
В посольстве США предупредили о росте преступности на Украине
  • AFP

«Посольство США в Киеве информирует граждан Соединённых Штатов о растущей преступности на Украине», — говорится в сообщении.

Как отмечается, туристы сообщают, что некоторые знакомства оборачивались тем, что, употребив тот или иной напиток, они испытывали недомогание или теряли сознание, а потом были ограблены.

«Возможно, злоумышленник устанавливает первоначальный контакт с жертвами, выдавая себя за туриста, нуждающегося в помощи», — отметили в посольстве.

В связи с этим в посольстве США советуют быть осторожнее, не оставлять свои напитки без присмотра, не показывать признаков своего богатства и быть бдительными во время посещения банков и при использовании банкоматов.

В январе генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на руках у жителей страны находится до 5 млн единиц нелегального оружия.

В 2018 году на Украине также заявляли о росте преступности среди военнослужащих.

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