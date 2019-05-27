В Госдуме оценили заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Украина из-за ухудшения отношений с Россией несёт существенные экономические убытки.

По словам Червоненко, Киев мог бы получать огромную прибыль, если бы через украинскую территорию шли поезда из Китая в Европу.

«Жалко, что это бывший министр. Видимо, они, когда уходят со службы, у них возникает реальное понимание того, что происходит на Украине. А те, кто находится в кабинете министров, наоборот, совершенно оторваны от реальности и руководствуются чисто своими антироссийскими настроениями», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что Россия уже не раз говорила об этом.

«Помимо поездов, которые идут через Украину, существуют очень тесные экономические связи… Поэтому сейчас, вводя искусственные ограничения в экономику они, по сути, режут по живому. И безусловно, многие люди лишаются работы, а предприятия закрываются… Это очень негативная тенденция, и хотелось бы, чтобы так же прозрели не только бывшие министры, но и действующие», — считает он.

Ранее на Украине оценили убытки от ухудшения отношений с Россией.