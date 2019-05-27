На Украине оценили убытки от ухудшения отношений с Россией

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Украина из-за ухудшения отношений с Россией несёт существенные экономические убытки. С таким заявлением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киев мог бы получать огромную прибыль, если бы через украинскую территорию шли поезда из Китая в Европу, добавив, что из-за конфликта с Москвой всю выгоду получает Белоруссия.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в интервью CapitalTV оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией. По его словам, потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Саливона.

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