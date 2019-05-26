Явка во втором туре президентских выборов в Литве составила 53,4%

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,4%, пишет Sputnik Литва.

Эта цифра включает в себя проголосовавших досрочно, при этом уточняется, что 26 мая на избирательные участки пришли 42,7% избирателей.

По данным агентства, наиболее активно голосовали жители города Неринга (66,51%).

Во втором туре президентских выборов за голоса избирателей боролись экономист Гитанас Науседа и депутат сейма Ингрида Шимоните.

Ранее кандидаты в президенты Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией.