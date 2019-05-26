Явка на второй тур президентских выборов в Литве к 18:00 составила почти 50%
- Reuters
По данным агентства, данный показатель включает в себя проголосовавших досрочно. При этом непосредственно на участки 26 мая пришли 37,2% избирателей.
Уточняется, что лидерство по числу проголосовавших держит город Неринга — 63,1%.
Во втором туре президентских выборов гражданам предстоит определить, возглавит страну экономист Гитанас Науседа или депутат сейма Ингрида Шимоните.
Ранее кандидаты в президенты Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией.