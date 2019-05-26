Явка на второй тур президентских выборов в Литве к 18:00 составила почти 50%

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Явка на второй тур выборов президента Литвы к 18:00 составила 47,9%, пишет Sputnik Литва.
Явка на второй тур президентских выборов в Литве к 18:00 составила почти 50%
  • Reuters

По данным агентства, данный показатель включает в себя проголосовавших досрочно. При этом непосредственно на участки 26 мая пришли 37,2% избирателей. 

Уточняется, что лидерство по числу проголосовавших держит город Неринга — 63,1%. 

Во втором туре президентских выборов гражданам предстоит определить, возглавит страну экономист Гитанас Науседа или депутат сейма Ингрида Шимоните.

Ранее кандидаты в президенты Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией.

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