Глава украинской делегации в ПАСЕ оценил призыв Коломойского относительно дефолта
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Как он отметил на своей странице в Facebook, если власти Украины решатся на подобный шаг, то это может привести к пагубным последствиям.
«Игорь Валерьевич — за дефолт! То, что это может быть 70—80 гривен за доллар, этот побочный, так сказать эффект, он скромно обошёл вниманием», — написал он.
Также Арьев высказал предположение, что бизнесмену мешает Международный валютный фонд (МВФ) и дефолт на Украине поможет предпринимателю разобраться с данной организацией.
«Коломойский хочет вернуть или урвать себе что-то от национализированного «ПриватБанка». Это непременно вызовет проблемы с МВФ, от которого мы зависим, особенно в период пиковых выплат по займам правительств Тимошенко и Азарова (и это понимают даже у Зеленского). Но МВФ Коломойскому очень мешает. Далее включается простая... логика. МВФ мешает? Тогда дефолт!» — отметил он.
Арьев отдельно добавил, что если будет объявлен дефолт, а потом будет снят мораторий на продажу земли, то Коломойский сможет воспользоваться подобной ситуацией в своих интересах.
Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.