Яценюк призвал Зеленского потребовать созыва СБ ООН из-за решения трибунала по морякам

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Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского потребовать созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за решения, которое вынес Международный трибунал ООН по морскому праву касательно украинских моряков.
Яценюк призвал Зеленского потребовать созыва СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции... Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов «группы семи» и ЕС», — написал он.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения данного спора и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения указанного вопроса.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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