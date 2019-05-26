Яценюк призвал Зеленского потребовать созыва СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции... Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов «группы семи» и ЕС», — написал он.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
МИД России после решения трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения данного спора и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения указанного вопроса.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.