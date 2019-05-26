Явка на президентские выборы в Литве к 15:00 составила 38,4%

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Явка на выборы президента Литвы к 15:00 составила 38,4%, пишет Sputnik Литва.
Явка на президентские выборы в Литве к 15:00 составила 38,4%
  • Reuters

Как уточняет агентство, данный показатель включает досрочно проголосовавших. При этом фактическая явка в воскресенье составляет 27,7%.

Во втором туре президентских выборов принимают участие два кандидата: 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат сейма Ингрида Шимоните.

В первом туре Шимоните поддержали 31,31% избирателей, Науседа — 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.

Ранее кандидаты в президенты Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией.

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