Явка на президентские выборы в Литве к 15:00 составила 38,4%

Явка на выборы президента Литвы к 15:00 составила 38,4%, пишет Sputnik Литва.

Как уточняет агентство, данный показатель включает досрочно проголосовавших. При этом фактическая явка в воскресенье составляет 27,7%.



Во втором туре президентских выборов принимают участие два кандидата: 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат сейма Ингрида Шимоните.

В первом туре Шимоните поддержали 31,31% избирателей, Науседа — 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.

Ранее кандидаты в президенты Литвы выступили против «жёсткой риторики» с Россией.