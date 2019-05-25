В Госдуме прокомментировали слова представителя Зеленского о торговле с Россией
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«Нет ничего удивительного в том, что на Украине есть здравомыслящие и прагматичные политики. Развитие межгосударственного сотрудничества для Киева такое же благо, как и для Москвы. Сейчас можно только сожалеть об упущенном времени и разрушенной интеграции между высокотехнологичными производствами», — заявил депутат.
Гутенёв выразил уверенность в том, что украинское население сделает неизбежным восстановление связи между двумя странами в полном объёме.
«Люди толкают избранных руководителей на путь взаимодействия и интеграции с Россией. Данное заявление — начало правильных шагов в этом направлении», — считает он.
Ранее Герус отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.
Он отметил, что «остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно».