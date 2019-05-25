В Совфеде оценили слова представителя Зеленского о торговле с Россией
- Reuters
«Здравое, правильное заявление, соответствует международным реалиям. Невозможно прекратить экономические отношения между странами, которые образовались в результате распада одного государства», — считает сенатор.
Цеков обратил внимание, что и раньше со стороны украинского руководства звучали слова о нормализации отношений с Россией.
«Сейчас самый большой вопрос в том, как Киев будет реализовывать подобные высказывания. Необходимо ждать реальных действий. В последние дни от администрации президента звучат и правда правильные слова», — сказал он.
Ранее Герус отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.
Он отметил, что «остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно».