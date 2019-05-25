В Совфеде оценили слова представителя Зеленского о торговле с Россией

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в украинском кабмине Андрея Геруса о невозможности прекращения экономических отношений с Россией.
В Совфеде оценили слова представителя Зеленского о торговле с Россией
  • Reuters

«Здравое, правильное заявление, соответствует международным реалиям. Невозможно прекратить экономические отношения между странами, которые образовались в результате распада одного государства», — считает сенатор.

Цеков обратил внимание, что и раньше со стороны украинского руководства звучали слова о нормализации отношений с Россией.

«Сейчас самый большой вопрос в том, как Киев будет реализовывать подобные высказывания. Необходимо ждать реальных действий. В последние дни от администрации президента звучат и правда правильные слова», — сказал он.

Ранее Герус отметил невозможность прекращения экономических отношений с Россией.

Он отметил, что «остановить в одночасье экономические отношения нереально и невозможно».

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