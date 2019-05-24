Партия Порошенко сменила название

Партия бывшего президента Украины «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила название на «Европейская солидарность». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

«Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» меняет название... Делегаты съезда партии приняли новое наименование — партия «Европейская солидарность», — говорится в сообщении на странице партии в социальной сети Facebook.

Отмечается, что инициативу внесли общественные активисты.

При этом лидер партии Пётр Порошенко считает, что такая перемена поможет победить на предстоящих парламентских выборах на Украине.

«Ключ к объединению и победе — это обновлённая партия с обновлённым руководством, с огромным представительством общественности, волонтёров, добровольцев, людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — цитирует его пресс-служба.

Ожидается, что съезд обновлённой партии пройдёт 31 мая.

Ранее Порошенко подтвердил намерение своей партии участвовать и победить на внеочередных выборах в Раду.