Партия Порошенко сменила название
- РИА Новости
«Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» меняет название... Делегаты съезда партии приняли новое наименование — партия «Европейская солидарность», — говорится в сообщении на странице партии в социальной сети Facebook.
Отмечается, что инициативу внесли общественные активисты.
При этом лидер партии Пётр Порошенко считает, что такая перемена поможет победить на предстоящих парламентских выборах на Украине.
«Ключ к объединению и победе — это обновлённая партия с обновлённым руководством, с огромным представительством общественности, волонтёров, добровольцев, людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — цитирует его пресс-служба.
Ожидается, что съезд обновлённой партии пройдёт 31 мая.
Ранее Порошенко подтвердил намерение своей партии участвовать и победить на внеочередных выборах в Раду.