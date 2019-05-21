Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте

Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

Об этом сообщает Gordon.ua.

«Мы близки к завершению. Проект такого закона мы вначале поставим на публичное обсуждение, а потом подадим на рассмотрение Верховной рады»,— сказал он.

В апреле представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду. Среди них он, в частности, указал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте.