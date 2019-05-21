Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
  • РИА Новости

«Это вопрос справедливости, а не политического выбора», — сказал Саакашвили в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

Он также добавил, что «соскучился по своим друзьям, по многим своим близким» на Украине.

«Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», — пояснил политик, добавив, что его искусственно лишили гражданства. 

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию страны.

Сам Саакашвили заявлял, что не претендует ни на какие должности на Украине. По его словам, он хочет вернуться в страну, чтобы «консультировать молодёжь».

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