Саакашвили заявил, что не претендует ни на никакие должности на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Belsat TV заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине. По его словам, он хочет вернуться в страну, чтобы «консультировать молодёжь».

«Мне кажется, что сейчас придёт огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодёжь. Их надо готовить, консультировать, им надо лекции читать. Я бы с удовольствием это делал, потому что сейчас новых надо выпускать на сцену», — сказал Саакашвили.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию страны.

21 апреля политик обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд на Украину.