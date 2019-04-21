Саакашвили обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд на Украину

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Наш» после оглашения данных экзитпола выборов президента Украины заявил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну.
Саакашвили обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд на Украину
  • РИА Новости

«У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста к главе СБУ… снять запрет, который Порошенко незаконно ввёл против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя», — сказал он.

Он отметил, что очень «хочет быть в Киеве».

«Очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины, как обычный болельщик Украины», — добавил он.

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. 

По данным ЦИК Украины, после обработки 5,59% протоколов Зеленский набирает 71,87% голосов, Пётр Порошенко — 25,8%. 

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