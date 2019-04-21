Саакашвили обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд на Украину
- РИА Новости
«У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста к главе СБУ… снять запрет, который Порошенко незаконно ввёл против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя», — сказал он.
Он отметил, что очень «хочет быть в Киеве».
«Очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины, как обычный болельщик Украины», — добавил он.
Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства.
По данным ЦИК Украины, после обработки 5,59% протоколов Зеленский набирает 71,87% голосов, Пётр Порошенко — 25,8%.