Саакашвили обратился к СБУ с просьбой снять запрет на въезд на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Наш» после оглашения данных экзитпола выборов президента Украины заявил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну.

«У меня есть билет, но я уже обратился через своего юриста к главе СБУ… снять запрет, который Порошенко незаконно ввёл против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя», — сказал он.

Он отметил, что очень «хочет быть в Киеве».

«Очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины, как обычный болельщик Украины», — добавил он.

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства.

По данным ЦИК Украины, после обработки 5,59% протоколов Зеленский набирает 71,87% голосов, Пётр Порошенко — 25,8%.