Зеленский опубликовал фото со связной УПА
На фото видно, как Зеленчук-Потяг и Залужный жмут друг другу руки.
Как отметил Зеленский, публикация была сделана в День памяти и примирения.
«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — написал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию внешнеполитического ведомства Украины, в которой говорится о том, что в стране 8 мая отмечают День окончания Второй мировой войны.
Также в конце марта сообщалось, что на Украине вступил в силу закон, который признаёт членов УПА участниками боевых действий.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).