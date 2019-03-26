На Украине вступил в силу закон о признании членов УПА участниками боевых действий

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На Украине вступил в силу закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
На Украине вступил в силу закон о признании членов УПА участниками боевых действий
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Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Как уточняется, порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство.

В конце декабря 2018 года украинский лидер Пётр Порошенко подписал этот закон.

Отмечалось, что соответствующий указ вносит изменения в ст. 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и расширяет перечень участников боевых действий. Таким образом, ими в том числе будут признаны члены подразделения УПА атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь» и подразделений экстремистской Организации украинских националистов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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