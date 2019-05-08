В Госдуме прокомментировали призыв Порошенко к санкциям против России

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT призыв украинского лидера Петра Порошенко к главе канадского МИД Кристине Фриланд «поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы».
В Госдуме прокомментировали призыв Порошенко к санкциям против России
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«Порошенко сегодня в глазах западных властей не выглядит тем человеком, к которому можно и нужно прислушиваться. Политика, которую он проводил на Украине, не нашла поддержку населения, ему не доверяют. Так что Порошенко не может делать какие-то предложения от лица украинского народа. Для любого гражданина страны он — нерукопожатный человек. Высказывая свои бредовые идеи, он не понимает, что любой западный политик в душе смеётся над ним. Если вводить санкции против России из-за выдачи паспортов, одновременно их нужно ввести против Польши, Румынии, Венгрии и тех стран, которые спокойно дают гражданство украинцам», — сказал он.

По мнению депутата, к словам Порошенко на Западе не прислушаются и никогда не пойдут на выполнение его предложений.

«За идеи, которые он высказывал в отношении России несколько лет, украинское общество выбросило его на обочину политики. Поэтому сегодня Порошенко хочет занять нишу оракула, который будет ездить по странам и проповедовать антироссийскую риторику», — считает Водолацкий.

Ранее Порошенко в ходе встречи с главой канадского МИД призвал Канаду «поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы».

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