На Украине могут принять закон о военном капелланстве

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Совета.

«Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Стороны отметили роль важную военных капелланов в поддержании духа солдат на фронте и пришли к выводу о необходимости законодательного укрепления их деятельности.

Ранее на Украине предложили призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск для увеличения численности армии.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT назвал данный законопроект незаконной попыткой «загонять» людей в армию.