В Совфеде прокомментировали слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик является «бандитизмом».

По словам Цекова, Украина вряд ли сможет ввести новые санкции против России на фоне уже принятых ограничений.

«Весьма маловероятно, что они могут ещё что-то придумать. Они уже столько ввели ограничений, что придумать нечто новое на этом фоне сложно. Если что-то и можно сделать, это будет направлено и против них», — заявил сенатор.

Как отметил Цеков, все прекрасно понимают, что Россия не нарушает нормы международного права.

Ранее в Госдуме оценили слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР.

В апреле бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов ЛНР и ДНР.