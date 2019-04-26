Экс-заместитель Генсека ООН оценил решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Экс-заместитель Генсека ООН оценил решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Он отметил, что это совершенно естественная в современном мире практика.

«Если мы хотим строить доброжелательные отношения с любой страной и вообще развивать отношения, политические, экономические, то какая может быть сложная процедура выдачи паспортов любой стране?» — заявил Орджоникидзе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.

Депутат Сергей Гаврилов в беседе с ФАН рассказал о гуманитарной направленности инициативы.

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