Следующее заседание по делу Вышинского пройдёт 30 мая

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Адвокат Андрей Доманский сообщил, что следующее заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского пройдёт 30 мая.
Следующее заседание по делу Вышинского пройдёт 30 мая
  • РИА Новости

«Перенесли на 30 мая, 17:00. Закончили читать (обвинительное заключение на 62-й странице). Осталось ещё 17 страниц», — приводит РИА Новости слова Доманского.

7 мая стало известно, что Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.

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