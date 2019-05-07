Следующее заседание по делу Вышинского пройдёт 30 мая

Адвокат Андрей Доманский сообщил, что следующее заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского пройдёт 30 мая.

«Перенесли на 30 мая, 17:00. Закончили читать (обвинительное заключение на 62-й странице). Осталось ещё 17 страниц», — приводит РИА Новости слова Доманского.

7 мая стало известно, что Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.