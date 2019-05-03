Москалькова назвала беспрецедентной ситуацию с арестом Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является беспрецедентной с точки зрения международного права.

«Данная ситуация беспрецедентна с точки зрения международного права», — подчеркнула омбудсмен.

Она выразила надежду, что очередной суд, связанный с пересмотром ареста Вышинского, будет справедливым, передаёт РИА Новости.

По словам Москальковой, Вышинский продолжает находиться под стражей по абсурдному обвинению в измене родине и разжигании национальной розни. При этом фактически его арестовали за выполнение своих профессиональных обязанностей, добавила омбудсмен.

Она напомнила, что присутствовала на заседании суда по вопросу задержания Вышинского, совершённого с нарушением уголовно-процессуального законодательства Украины. По её словам, оно «вообще не вписывалось в понятие законности и справедливости».

«И суд, надо сказать, удовлетворил все ходатайства защиты о рассмотрении этого вопроса большой коллегией Верховного суда. Но до сих пор мы не знаем окончательных результатов», — рассказала Москалькова.

Ранее Вышинский назвал ложью обвинения СБУ в свой адрес.