На Украине продлили арест Вышинского до 22 июля

Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

«Продлили срок содержания под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали», — приводит РИА Новости слова адвоката Андрея Доманского.

Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен направить обращение к избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с делом Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.