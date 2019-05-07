На Украине продлили арест Вышинского до 22 июля

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Подольский районный суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.
На Украине продлили арест Вышинского до 22 июля
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«Продлили срок содержания под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали», — приводит РИА Новости слова адвоката Андрея Доманского.

Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен направить обращение к избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с делом Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.

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