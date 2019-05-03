СПЧ готовит обращение к Зеленскому по делу Вышинского 

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен направить обращение к избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с делом главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора Московского бюро по правам человека, члена СПЧ Александра Брода.

По его словам, нарушение прав Вышинского продолжается, несмотря на обращения МИД России, омбудсмена, СПЧ.

Он добавил, что российская сторона «практически не видит реакции международных правозащитных организаций, а тем более руководства ряда европейских стран».

Брод отметил, что в связи с этим комиссия по международному сотрудничеству СПЧ готовит обращение к Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело Вышинского.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала беспрецедентной ситуацию с арестом Вышинского.