Захарова прокомментировала продление ареста Вышинского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Подольского районного суда Киева продлить арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.
Захарова прокомментировала продление ареста Вышинского
  • РИА Новости

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.

15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.

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