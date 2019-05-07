Захарова прокомментировала продление ареста Вышинского
- РИА Новости
«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала дипломат в Facebook.
Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.
15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.