Захарова прокомментировала продление ареста Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Подольского районного суда Киева продлить арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина является беспрецедентной с точки зрения международного права.

15 мая исполнится год, как Вышинский был взят под стражу в Киеве. Его обвиняют в государственной измене.